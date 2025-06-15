Kiraz Festivali'nde tezgahlardaki 'otlamak yasaktır' yazısı tepki çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Kiraz Festivali sırasında bazı tezgahlara asılan "otlamak yasaktır" yazısı, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Festivalin düzenlendiği sahil dolgu alanında kurulan kiraz satış tezgahlarında yer alan bu ifadeler, sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi. Vatandaşlar, bu ifadenin insanlara karşı küçültücü bir dil içerdiğini ve hayvanlara yönelikmiş gibi algılandığını belirtti. Tepkiler üzerine zabıta ekipleri devreye girerek yazıları kaldırdı.

59'uncu Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında sahil dolgu alanında kiraz satış tezgahları kuruldu.

kapsamında sahil dolgu alanında kiraz satış tezgahları kuruldu. Bazı tezgahlarda "otlamak yasaktır" yazısı yer aldı.

yazısı yer aldı. Vatandaşlar, bu ifadeyi küçültücü buldu ve sosyal medyada eleştirilerde bulundu.

Zabıta ekipleri, gelen tepkiler üzerine yazıları kaldırdı.

Vatandaşların Tepkileri

Birçok vatandaş, bu tür ifadelerin insanlara yönelik kullanılmasının uygun olmadığını ve daha dikkatli bir dil tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da benzer eleştiriler dile getirildi.



