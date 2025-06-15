Antalya'da çekirge istilası

Antalya'da Gelesandra Yaylası'ndaki çekirge istilası nedeniyle vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

Özellikle Gündoğmuş ilçesinde yer alan bu yaylada, çekirge sürüleri yayla sakinlerini oldukça zor durumda bırakıyor. Bölgedeki otları büyük bir hızla tüketen çekirgeler, başta hayvancılıkla uğraşanlar olmak üzere yaylaya göç eden vatandaşların çaresiz kalmasına neden oldu. Vatandaşlar, yetkililerden acil yardım beklediklerini ifade etti.

Çekirge İstilası ve Yayla Sakinlerinin Durumu

Çekirgeler, yayladaki yeşil alanları hızla yok ediyor.

Hayvancılıkla uğraşanlar ve yaylaya göç edenler büyük sıkıntı yaşıyor.

Vatandaşlar, ne yapacaklarını bilemediklerini belirtiyor.

Yayla Sakinlerinden Açıklama

Yayla sakinlerinden Ali Rıza Özden, "Bugüne kadar yaylamızda böylesine bir çekirge istilası yaşamadık. Çekirgeler yeşil ne varsa kurutuyor. Eğer yetkililer müdahale etmezse yaylada yeşile hasret kalacağız" şeklinde konuştu.



