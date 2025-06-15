Tahran'da can kaybı artıyor! 128 Ölü

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu açıklama, saldırılardaki can kayıpları ve yaralı sayısına dair yapılan ilk resmi bilgilendirme oldu. Saldırılar ülke genelinde büyük bir endişe ve üzüntüye yol açtı.

İsrail'in İran'a Saldırıları ve Sonuçları

128 kişi yaşamını yitirdi.

yaşamını yitirdi. En az 900 kişi yaralandı.

Çatışmaların Başlangıcı ve Gelişmeler

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Daha önce toplam sivil kaybı 78 olarak açıklanmıştı.

İran'ın Misillemesi

İran ordusu, İsrail'e balistik füzelerle misillemede bulundu. Bu saldırılarda 13 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.

Uluslararası Tepkiler

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı.



