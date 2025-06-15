Salda Gölü'ne giren baba oğul boğularak hayatını kaybetti

Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12) , saat 18.00 sıralarında Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdi. Bir süre gölde yüzen baba ve oğul, çevredekilerin dikkatini çekecek şekilde gözden kayboldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net