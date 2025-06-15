Salda Gölü'ne giren baba oğul boğularak hayatını kaybetti
Salda Gölü'nde tatil keyfi faciayla bitti! Ankara'dan gelen baba ve oğlu gölde boğularak hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 20:14, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 20:15
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde üzücü bir olay yaşandı.
Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12), saat 18.00 sıralarında Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdi. Bir süre gölde yüzen baba ve oğul, çevredekilerin dikkatini çekecek şekilde gözden kayboldu.
Olayın fark edilmesiyle birlikte hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Olayın Gelişimi
- Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- AFAD ekipleri gölde botla arama-tarama faaliyeti başlattı.
- Kıyıdan 60 metre uzaklıkta ve 5 metre derinlikte baba ve oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı.
- Cenazeler sahile çıkarıldı.
- Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmaları devam ediyor.