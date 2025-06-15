ABD'den 25 Afrika ülkesine vize kısıtlaması geliyor

Washington Post'un Dışişleri Bakanlığı içindeki bir yazışmaya dayandırdığı habere göre, yeni listede yer alan ülkelerin çoğu Afrika kıtasından. ABD'nin dış diplomatik temsilciliklerine gönderilen ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalanan yazışmada, listelenen ülkelerin hükümetlerine ABD tarafından belirlenen yeni kıstas ve gereklilikleri karşılamaları için 60 gün süre verildiği belirtildi. Bu süreçte, bazı ülkelerin "güvenilir kimlik veya gerekli belgeler üretmek için yetkin veya işbirlikçi bir merkezi hükümet otoritesine" sahip olmamasına dikkat çekildi. Ayrıca, bu ülkelerden gelen kişilerin "ABD'de antisemitik ve Amerikan karşıtı faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.

Yeni Vize Kısıtlamaları ve Etkilenen Ülkeler

25 Afrika ülkesi (aralarında Mısır ve Cibuti gibi ABD'nin ortakları da bulunuyor)

(aralarında Mısır ve Cibuti gibi ABD'nin ortakları da bulunuyor) Karayipler'den bazı ülkeler

Orta Asya'dan ülkeler

Birkaç Pasifik Adası ülkesi

Trump Döneminde Uygulanan Seyahat Yasakları

Afganistan , Myanmar , Çad , Kongo Cumhuriyeti , Ekvator Ginesi , Eritre , Haiti , İran , Libya , Somali , Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.

, , , , , , , , , , ve vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirildi.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Trump, Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini belirtti.



