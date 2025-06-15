İsrail Uçakları Türkiye'de mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada dolaşan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.

Türkiye ve İsrail Arasında Havacılık Faaliyetleri

Açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında sivil, askeri veya herhangi bir havacılık faaliyeti bulunmadığı özellikle belirtildi. Ayrıca, havalimanlarında ve hangarlarda herhangi bir İsrail uçağı bulunmadığı ifade edildi.

Alınan Önlemler ve Uygulamalar

Türkiye , İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından bu ülke ile tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini sonlandırmıştır.

, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından bu ülke ile tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini sonlandırmıştır. Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına izin verilmemiştir.

İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına izin verilmemiştir. Bu uygulamalar çeşitli zamanlarda basına da yansımıştır.

Vatandaşlara Uyarı

Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri gerektiği vurgulanırken, bu tür haberleri yayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliği tehdit etmeleri nedeniyle hukuki sorumluluk doğabileceği bildirildi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.