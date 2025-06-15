Madleen gemisindeki 3 aktivist sınır dışı ediliyor

Kudüs'te, İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği açıklandı.





Aktivistlerin Sınır Dışı Edilme Süreci

"Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün'e gidecekleri bildirildi.

Hollanda ve Fransa'nın İsrail'deki büyükelçilik yetkilileri, 3 aktivistin Ürdün'e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacak.

Madleen Gemisine Müdahale

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon kapsamında, 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Ordusunun Müdahalesi ve Sonrası

İsrail ordusu , Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etti ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoydu.

, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti ve gemideki alıkoydu. Gönüllüler İsrail'e getirildi; 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edildi.



