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Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı

Fatih'te görevli polis Semih G.'nin evinde valiz ve poşetlere sarılı insan uzuvları bulundu. Olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği parmak izinden belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 07:51, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 07:59
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İstanbul Fatih'te yaşanan kan dondurucu olayda, polis memuru Semih G.'nin evinde yapılan incelemelerde, valiz ve birçok poşete sarılı erkeğe ait uzuvlar bulundu. Parçalara ayrılan cesedin, kesilen parmak izinden, suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan, 3 çocuk babası Hüseyin G.'ye (33) ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, polis memuru Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da öğrenildi. Olayın detayları ve soruşturmanın seyri merak konusu oldu.

Olayın Ortaya Çıkışı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Semih G., gece mesaisine gelmeyince meslektaşları endişelendi. Telefonla da ulaşamayan arkadaşları, saat 19.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'taki evine geldi. Zile cevap alamayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı ve eve girildi.

Evde Bulunanlar

  • Salonda polis memuru Semih G.'nin cesedi bulundu.
  • Mutfakta çöp kovasının yanında siyah çöp torbasında bir erkeğe ait 10 el parmağı, kesilmiş burun, cinsel organ, yüz ve başa ait deri parçaları tespit edildi.
  • Yatak odasında, yatağın altında bir valizde ise 5 parça halinde siyah çöp torbalarına sarılmış kol, bacak ve gövde uzuvları bulundu.
  • Cesedin kafatası bulunamadı.

Kimlik Tespiti ve Soruşturma Detayları

Evde poşetler içinde bulunan uzuvların parmak izinden kimliği tespit edildi. Parçalanan cesedin, 3 çocuk babası Hüseyin G.'ye ait olduğu belirlendi. Hüseyin G.'nin garsonluk yaptığı, 2016'da evlendiği, 2022'de boşandığı ve kasten yaralama, tehdit ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülük ihlali olmak üzere 3 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Soruşturma Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

  • Komşu A.K. (51), olaydan önceki gün binadan öğürme sesleri duyduğunu ve gece saatlerinde bir el patlama sesi işittiklerini belirtti.
  • Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu öğrenildi.

Polis Memuru Semih G.'nin Geçmişi

2017'de göreve başlayan Semih G., 2018'de Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine atandı ve 2023'ten beri Fatih Koruma Büro Amirliğine bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nde görev yapıyordu. Bekar olan Semih G., yalnız yaşıyordu; annesi vefat etmiş, babası ve 6 kardeşi Erzurum'da ikamet ediyordu.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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