İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler yeniden Hatay semalarında görüldü
Hatay'da gökyüzünde hareket eden parlak cisimler cep telefonu kameralarına yansıdı. İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olduğu düşünülüyor. Yetkililerden resmi açıklama gelmedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 22:27, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 22:51
İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarında yeniden görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gökyüzünde hareket eden parlak cisimler dikkat çekti.
Bu olay, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Hatay'da Görülen Füze Hareketliliği
- Altınözü başta olmak üzere, Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.
- Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi.
- Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.