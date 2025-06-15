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Havuza düşen 1 yaşındaki Asaf, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Aksaray'da akrabalarını ziyarete giden Gökkaya ailesinin 1 yaşındaki oğlu Asaf, evin önündeki havuza düştü. Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan minik çocuk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 23:03, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 23:04
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Havuza düşen 1 yaşındaki Asaf, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Aksaray'da akrabalarını ziyarete giden bir ailenin çocuğu olan Asaf Gökkaya (1), evin önündeki havuza düşerek kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde küçük Asaf'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Aile, yaşanan bu talihsiz olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadı ve hastaneye koştu. Asaf'ın hayati tehlikesi devam ediyor ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayın Detayları

  • Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti.
  • Çocukları Asaf Gökkaya, oynarken dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü.
  • Aile fertleri durumu fark ederek çocuğu sudan çıkardı.
  • İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Asaf'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Ailede Yaşanan Duygusal Anlar

Hastaneye gelen Gökkaya çifti, yaşadıkları üzüntü nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


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