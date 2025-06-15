Çocukların bulunduğu otomobilin takla attığı kaza kamerada: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu Yusuf Akgül (15) hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaşları 17'den küçük olan dört kişi ise yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi Tepe-İsapınar yolu Ofis mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı ve araçta bulunan beş kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın Detayları

Yusuf Akgül olay yerinde hayatını kaybetti.

olay yerinde hayatını kaybetti. M.Ç. (15) , M.C. (16) , Y.Y. (14) ve M.Ş.A. (14) yaralandı.

, , ve yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne ve Diyarbakır'daki diğer hastanelere sevk edildi.

ve Diyarbakır'daki diğer hastanelere sevk edildi. Yusuf Akgül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.



