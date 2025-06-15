Uzman jandarma ormanda ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş, ağaçlık bölgede hareketsiz halde bir kişiyi fark etti ve durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın Detayları

Kimlik tespiti sonrasında, hayatını kaybeden kişinin uzman jandarma İ.A. olduğu öğrenildi.

sonrasında, hayatını kaybeden kişinin olduğu öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililerden Açıklama

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.



