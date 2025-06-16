İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama

DMM, "Bolu'da 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinden sorumlu olan kişi sadece 1 yıl hapis ve para cezası aldı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bolu'da bir parkta çocuklar arasında çıkan kavgada 13 yaşındaki S.Ş'nin yumruk atması sonucu 15 yaşındaki A.Ö.T'nin baygınlık geçirerek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anımsatılarak, 12 Haziran'da yaşanan olayla ilgili Bolu Emniyet Müdürlüğünün geniş çaplı tahkikat yürüttüğü ve bu kapsamda gözaltına alınan 13 yaşındaki S.Ş'nin tutuklandığı, 14 yaşındaki E.Y'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

S.Ş'nin, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan halen tutuklu olup soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinin henüz tamamlanmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"'Şüphelinin 1 yıl ceza aldığı' iddiası, adli yargı sürecini itibarsızlaştırmaya ve adil yargılamayı etkilemeye dönük maksatlı olarak yürütülen bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Halkı yanıltma ve kamu barışını bozma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."