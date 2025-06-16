Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor

Konut fiyatlarındaki spekülasyonların önüne geçmek amacıyla hükümet, fahiş fiyatla ilan yayınlayan siteler için de çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Son yıllarda, emlakçılar için uygulanan yıllık 8 bin TL'lik online ilan verme paketi fiyatı, bugün 200 bin TL seviyelerine kadar yükselmiştir. Vatandaşlardan ise her bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep edilmektedir. Bu artışlar, evini kiraya vermek isteyen ev sahiplerinin, depozito ve kira bedelinin yanı sıra yüksek ilan ücretini de kiracılardan talep etmelerine neden olmuştur. Bu durum, ciddi mağduriyetlere yol açarken, uygulanan fiyatlara bir tavan getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Emlakçılardan Gelen Şikayetler ve Sektördeki Durum

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, ilan sitelerine ödenen aylık bedellerin emlakçıların ofis kira ücretlerini geçtiğini belirtmiştir. Akçam, 2020'de 200 ilan için 4.500 lira olan fiyatın bugün 100 bin lirayı bulduğunu ve yıllık paket fiyatlarının 200 bin lira seviyesine çıktığını ifade etmiştir. Ayrıca, Rekabet Kurumuna şikayet sayısının 10 bini bulduğunu ve sektörde tekelleşme riskinin arttığını vurgulamıştır. Rekabetsizlik, sektörü olumsuz etkilemektedir.

Rekabet Kurulu'nun Müdahalesi