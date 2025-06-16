Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Rapora göre, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam üretim %1,4 gerilerken, otomobil üretimi ise %4,3 düştü. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim %4 artış gösterirken, hafif ticari araç grubunda ise %7 artış yaşandı. Ağır ticari araç grubunda ise %19 gerileme kaydedildi. Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında %5 artarken, otomobil ihracatında %6 gerileme oldu.

Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Verileri

Toplam üretim geçen yıla göre %1,4 azaldı.

geçen yıla göre %1,4 azaldı. Otomobil üretimi %4,3 düştü.

%4,3 düştü. Ticari araç üretimi %4 arttı.

%4 arttı. Hafif ticari araç üretimi %7 yükseldi.

%7 yükseldi. Ağır ticari araç üretimi %19 azaldı.

%19 azaldı. Toplam otomotiv ihracatı %5 arttı.

%5 arttı. Otomobil ihracatı %6 geriledi.

Genel Değerlendirme

Verilere bakıldığında, otomotiv sektöründe bazı alanlarda artış yaşanırken, özellikle otomobil ve ağır ticari araç üretiminde düşüşler dikkat çekiyor. İhracat tarafında ise toplamda artış görülse de otomobil ihracatında azalma yaşandı. Bu gelişmeler sektörün dinamiklerini ve önümüzdeki dönem stratejilerini etkileyebilir.