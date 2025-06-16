Edirne'de FETÖ Operasyonunda Yakalanan 5 Kişi Tutuklandı

Edirne'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, meslekten ihraç edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı C.M.Ç, emniyet amiri A.Ö, hava astsubayı F.D ile FETÖ iltisaklı kurumda çalışan S.Ü. ve H.İ. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etti. Şüpheli iki aracı takibe alan ekipler, dört Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurdu. Ekipler, sürücü ile dört düzensiz göçmeni yakaladı, diğer araçtaki beş FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına aldı. Sürücüler tutuklandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



