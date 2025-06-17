Trump: Büyük bir şey için G7 zirvesinden erken ayrılıyorum

Trump, başta Los Angeles olmak üzere büyük şehirlerde yönetimin göçmen politikalarını eleştirmek için yapılan gösterilere ilişkin Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) "tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu" düzenlediğini savunan Trump, "Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Trump, ICE görevlilerine, "tarihteki tek ve en büyük toplu sınır dışı etme programını uygulamak için ellerinden geleni yapma" emri verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G-7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrıldığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump, G-7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G-7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.

Macron: İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndü... Trump: Yanlış

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Kanada'daki zirveden "İsrail ile İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak için erkenden ayrıldığı" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geri dönüş kararını yanlış anladığını ifade ederken, "Reklam peşindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılıp Washington DC'ye İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış!" ifadesini kullandı.

Trump: Daha büyük bir şey için dönüyorum

Macron'un kendisinin neden Washington DC'ye döndüğü konusunda "en ufak fikri" olmadığını belirten Trump, Kanada'daki zirveden erken ayrılışının ateşkesle alakası olmadığını, asıl nedenin "bundan çok daha büyük bir şey" olduğunu kaydetti.

Trump, "Kasıtlı olsun veya olmasın, Emmanuel her zaman yanılıyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Macron, G7 zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD liderinin İsrail ve İran arasında ateşkes için bir teklifte bulunduğunu söylemişti.

Macron, "Gerçekten de bir araya gelip görüşme teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için bir teklif yapıldı." diye konuşmuştu.

Bunun için Los Angeles, Chicago ve New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Trump, bu şehirlerdeki Demokrat politikacıları, düzensiz göçmenleri kullanarak "seçmen kitlelerini artırmakla" ve "ABD vatandaşlarının işlerini ve fırsatlarını çalmakla" suçladı.

Trump, federal hükümetin, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalarını devam ettireceğini bildirerek, ICE, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil olmak üzere bazı kurumlara "İşi bitirin." talimatı verdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.