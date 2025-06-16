İsrail, İran devlet televizyonu binasını vurdu
İsrail, İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 18:08, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 19:12
İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran'daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.
Kadın spikerin, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı.
Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.