İsrail, İran devlet televizyonu binasını vurdu

Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran'daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.

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