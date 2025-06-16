Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım, ikinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı. 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak.

Dönem Sonu Faaliyet Haftası ve Etkinlikler

Eğitim-öğretim yılının son haftası, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" etkinlikleriyle geçecek. Öğrenciler, "Aile ve Oyun" temasıyla 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere aileleriyle birlikte katılabilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin İlk Yılı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilik hayata geçirildi. Ders içeriklerinin %35 sadeleştirildiği yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutuldu.

temelli ders kitapları okutuldu. Karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verildi.

Ücretsiz ders kitapları öğrencilere ulaştırıldı, öğretmenlere de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin eğitimler verildi.

Meslek ve Spor Ortaokulları İlk Öğrencilerini Kabul Etti

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu. "Herkesin bir mesleği olmalı" felsefesiyle Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturuldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti.

bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti. "Velivizyon" platformu ile okul-aile işbirliği güçlendirildi.

"Ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulandı.

Sınıf annesi uygulamasına izin verilmedi ve velilerin randevusuz şekilde okula gelmesinin önüne geçildi.

Öğretmenler ve Sınav Takvimi

MEB, öğretmenlerin 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na istedikleri illerde katılabileceği şekilde düzenleme yaptı. Öğretmenler, bu programa 23-27 Haziran tarihlerinde katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Bakanlıkça yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde yapılacak.

Sınavlar ve Yerleştirme Süreçleri

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran 'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) heyecanını yaşayacak.

'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( ) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) , 21 Haziran 'da; ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri ( AYT ) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi ( YDT ) ise 22 Haziran 'da yapılacak.

, 'da; ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri ( ) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi ( ) ise 'da yapılacak. Kademeler arası geçiş sınavları olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlatılacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak.



