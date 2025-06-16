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Otomobil ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Erol Uysal ve annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 11:58, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 11:59
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Otomobil ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza, sabah saatlerinde Aladağ köyü yakınlarında gerçekleşti. Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki 17 AGU 684 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı 17 EY 439 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın Detayları

  • Kaza, sabah saatlerinde Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi.
  • Otomobil sürücüsü Erol Uysal ve annesi Hatice Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi.
  • Cenazeler, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma ve İnceleme

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra cenazeler hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


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