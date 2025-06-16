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Ankara'da Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı başladı

Başkentte, Türk Devletleri Teşkilatının yapısı ve işleyişinin lise öğrencilerine anlatılması amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 12:04, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 12:05
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Ankara'da Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı başladı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Otağ Halk Dansları Ekibi'nin dans gösterisiyle devam eden etkinlikte, Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu'nun tanıtım filmi gösterildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Orbay, dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini belirterek, Orta Asya'da bulunan Türk devletleri arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Orbay, ülkeleri yaklaştıran kavramlar olduğunu, bunlardan en önemlilerinin dil, ortak tarih, kültür havzasında buluşmak olduğunu dile getirdi.

12 farklı komisyon kurulacak

Çalıştay kapsamında, 15 Türk devletini temsil eden 550 öğrenci, 12 farklı komisyonda bir araya gelecek, farklı alanlarda iş birliğini artırıcı faaliyetler hakkında fikirlerini masaya yatıracak.

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatının yapısı, işleyişi, lise öğrencilerine yönelik akademik yaklaşımla ele alınacak. Her komisyonda öğrenciler, Türk Dünyası'nın iş birliğini artırabileceği farklı alanlar üzerine belirlenen konuları konuşacak.

Üç gün sürecek çalıştayda, en başarılı öğrencilere özel ödüller verilecek.

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