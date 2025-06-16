Ankara'da Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı başladı

Üç gün sürecek çalıştayda, en başarılı öğrencilere özel ödüller verilecek.

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatının yapısı, işleyişi, lise öğrencilerine yönelik akademik yaklaşımla ele alınacak. Her komisyonda öğrenciler, Türk Dünyası'nın iş birliğini artırabileceği farklı alanlar üzerine belirlenen konuları konuşacak.

Çalıştay kapsamında, 15 Türk devletini temsil eden 550 öğrenci, 12 farklı komisyonda bir araya gelecek, farklı alanlarda iş birliğini artırıcı faaliyetler hakkında fikirlerini masaya yatıracak.

Orbay, ülkeleri yaklaştıran kavramlar olduğunu, bunlardan en önemlilerinin dil, ortak tarih, kültür havzasında buluşmak olduğunu dile getirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net