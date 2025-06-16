HSK'da görev dağılımı belli oldu: Daire başkanları ve üyeleri belirlendi

HSK'nın yeni üyeleri görevine başladı

HSK'ya seçilen 9 yeni üyenin göreve başlamasının ardından, HSK Genel Kurulu toplandı. Yargı camiasının merakla beklediği görev dağılımı resmiyet kazandı.

Birinci ve İkinci Daire üyeleri ile başkanları belli oldu

Seçim sonucunda HSK Birinci Daire üyeliklerine şu isimler getirildi:

Bülent Küfüdür

Hakan Yüksel

Havvanur Yurtsever

Sait Özdemir

Turan Kuloğlu

İkinci Daire üyeliklerine ise şu isimler seçildi:

Cengiz Aydemir

Alişan Tiryaki

Çetin Arslan

Fuzuli Aydoğdu

Serdar Ateş

Seyfi Han

Genel Kurulda yapılan oylamada HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve aynı zamanda HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu seçildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan tebrik mesajı

Görev dağılımının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni daire başkanlarına ve üyelere başarılar dileyerek, "Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.