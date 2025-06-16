Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Arasında Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İranlı mevkidaşına Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

Görüşmenin Detayları

İsrail ile İran arasındaki çatışmalı süreç değerlendirildi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Erdoğan, liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini belirtti.

Çatışmaların sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Barışa Katkısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Görüşmede, Türkiye'nin diplomatik girişimlerle sürece katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.



