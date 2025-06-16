Edirne'de Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı

Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.D.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza Detayları

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Minibüsün plakası: 22 M 0083

Bisikletli çocuk: 12 yaşındaki A.D.

Sürücü: B.Ö.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler

Sağlık ekipleri

Polis ekipleri

İtfaiye ekipleri

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.



