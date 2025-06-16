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Erdoğan ve Putin'den İsrail-İran Çatışmasına Ortak Tepki

Erdoğan ve Putin, İsrail-İran çatışması, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları telefonda görüştü. Diplomasi ve barış çağrısı öne çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 14:06, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 14:07
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Erdoğan ve Putin'den İsrail-İran Çatışmasına Ortak Tepki

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu ve bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Görüşmenin Detayları

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini belirtti.
  • İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.
  • İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekti.
  • İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Putin'in Açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikir olduğunu belirtti.

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