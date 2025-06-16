Ordu'da bugün ve yarın denize girmek yasaklandı
Ordu'da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 14:59, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 15:00
Valilik, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.