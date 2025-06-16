Ordu'da bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

Valilik, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

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