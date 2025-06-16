Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Tutuklama, 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı ve taşlı kavga ile ilgili gelişmeler yaşandı. Olay, 13 Haziran tarihinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7'nci Noter önünde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i , işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Abdurrahman Vural, Kenan Vural, Mustafa Baykara, Yusuf Baykara, Alaattin Baykara ve İzzettin Baykara ise adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları

Kavganın nedeni olarak arsa anlaşmazlığı gösterilirken, olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.