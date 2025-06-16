Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan, uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla 5,83 dolara çıkaracağız" dedi. Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan 'altın frank' değerinin, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltileceği bildirildi.

Altın Frank Değerinde Artış

Uraloğlu, bu güncellemenin 2022'de Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti. 2022 öncesinde, 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan altın frank değeri, Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırılıyor. Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değeri, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara çıkarılacak.

Ücretlerdeki Artışın Etkileri

Bu yılki artışla birlikte, 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedelleri dolar cinsinden 7,2 kat yükseltilmiş olacak. Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen altın frank değeri ile maliyetlerin daha adil şekilde yansıtılacağına dikkat çekildi.

Kamu Hizmetlerinin Sürdürülebilirliği

"Bu artış Türk Boğazları'nda verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli." Tahsil edilen bu ücretlerle, dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarında, deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılar ve gemi trafik izleme sistemleri sürekli geliştirilmeye devam ediliyor.

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