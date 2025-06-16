Ordu'da motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 15:25, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 15:25
Oğuzhan Gürdal idaresindeki 52 AGH 478 plakalı motosiklet, Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı panelvan ile Sakarya Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü Gürdal ile aynı motosikletteki Yiğit Efe Kabal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.