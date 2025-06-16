Sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü

Alınan bilgiye göre, dün merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir pikabın devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla pikaptaki baba Metin Yıldırım (41) ile kızları Selin (6) ve Aylin Gül Yıldırım'ı (8) sudan çıkarttı.

Yapılan kontrollerde baba ve iki kızının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın, dün Babalar Günü dolayısıyla iki kızını da yanına alarak babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

- Babalar gününde ziyarete gittikleri mezarlıkta defnedildiler

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, dün ziyaret ettikleri Süleyman Yıldırım'ın kabrinin olduğu Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Baba ve iki kızının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Yıldırım'ın kabrinin yanında yan yana toprağa verildi.

Aile yakınları, cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Kazada hayatını kaybedenlerin bir yakını, gazetecilere, baba ile iki kızının Süleyman Yıldırım'ın kabrine bıraktığı gömleği göstererek, "Gömleği Babalar Günü'nü kutlamak için getirmişler." dedi.

- Tarım işçileri baba ile kızlarını kurtarmaya çalışmış

Öte yandan kazanın ardından bölgede bulunan tarım işçilerinin, sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ile kızlarını kurtarmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, tarım işçilerinin traktör ve iş makinesi kullanarak akıntıda sürüklenen pikabı durdurmaya çalıştığı ve araçtan çıkardıkları bir kişiye kalp masajı yaptığı görülüyor.

- Baba ile kızlarının mezarlık ziyareti kamerada

Metin Yıldırım'ın dün iki kızıyla babasının mezarını ziyaretini de cep telefonuyla kayda aldığı belirlendi.

Görüntülerde Metin Yıldırım'ın, kızlarına seslenerek, "Hani hayatta bir gerçek vardır ya gerçek ömürdür." dediği duyuluyor.

Devamında ise çocuklardan Aylin Gül'ün elindeki gömleği dedesinin kabrine bırakmak için babası ve kardeşiyle mezarlıkta yürüdüğü görülüyor.

Son olarak mezarlıktaki görüntülerde, Metin Yıldırım'ın babasının kabrinin başında durup eline toprak alarak, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta." demesi yer alıyor.