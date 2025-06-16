Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yerine başkanlık görevini yürütecek isim Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 15:40, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 15:40
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu.
CHP'nin çoğunluğunu oluşturduğu belediye meclisinde yeni başkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi.
AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK
AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirmişti.