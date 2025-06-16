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Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü

İstanbul'da bir avukat, sahte evraklarla 578 bin TL dolandırdı. Suçüstü yakalanan avukat tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 15:45, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 15:45
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Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü

İstanbul'da yaşanan olayda, dolandırıcılık suçundan hükümlü olan erkek arkadaşının tahliyesi için bir avukatla anlaşan Yasemin B., avukatın kendisini sahte evraklarla dolandırdığını fark edince savcılığa başvurdu. Emniyet ekipleriyle iş birliği yapan Yasemin B., adliyede gerçekleştirilen operasyonla avukatı suçüstü yakalattı. Yapılan incelemelerde, avukatın sahte belgelerle 578 bin 900 lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi ve dolandırıcı avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Yasemin B., İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Serkan Korkmaz ile erkek arkadaşının tahliyesi için anlaştı. Avukat, hapis cezalarının adli para cezasına çevrildiğine dair sahte evraklar hazırladı ve Yasemin B.'ye sundu. Ancak, evraklarda yapılan yazım hatası dikkat çekti.

Yazım Hatası Ele Verdi

Serkan Korkmaz, "sulh ceza hakimliği" olması gereken yere "sulh ceza mahkemesi" yazdı ve ağır ceza mahkemesi başkanının ismini kullandığı sahte tahliye kağıtları ile Adalet Bakanlığı'nın düzenlediğine dair "tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır" yazılı sahte evraklar oluşturdu. Yasemin B., durumu başka bir avukatla paylaşınca dolandırıldığını anladı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Adliyede Suçüstü Yakalandı

Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yasemin B.'nin verdiği bilgilerle Serkan Korkmaz'a operasyon düzenledi. Avukat, adliyede Yasemin B. ile buluştuğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin toplamda 578 bin 900 TL dolandırdığı öğrenildi.

İtiraf ve Tutuklama

  • "Sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan birçok kaydı bulunan Serkan Korkmaz, başka müvekkillerini de toplamda 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.
  • Korkmaz, "Bazı evrakları onu aldatmak amacıyla sahte olarak oluşturduğumu kabul ediyorum. Sahte evraklarla tarafıma duyduğu güvenden faydalanıp menfaat temin ettiğim doğrudur. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
  • Savcılık, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle duyulan güveni kötüye kullandığını belirterek tutuklanmasını talep etti.
  • Serkan Korkmaz, "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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