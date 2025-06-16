600 Gazetecinin Katıldığı Kültür Buluşmalarında Yeni Rota Belli Oldu

Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor ve kültürle iç içe bir yolculuğa hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Sanat Muhabirleri Derneği iş birliğinde geleneksel hale gelen bu etkinlik, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Ankara Altındağ'da gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya dernek başkanı İbrahim Gökdemir, Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ve çok sayıda gazeteci ile kültür temsilcisi katıldı.

600'den fazla gazeteci bugüne kadar bu buluşmalara katıldı ve 50'den fazla ili tanıma fırsatı yakaladı. Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, kültür haberciliğine verdikleri önemi vurgulayarak, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını tanıtmak ve destinasyon haberciliğini geliştirmek amacıyla yerinde uygulamalı eğitimler verdiklerini belirtti.

'Arıkan'dan Birlik Mesajı: Birlikteysek Güçlüyüz'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, kültürün birleştirici gücüne ve basın emekçilerinin önemine dikkat çekerek, "Siz bu milletin askerleri gibisiniz. Kültüre hizmet, vatana hizmettir. Birlikteysek güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ankara şoför esnafına teşekkür ederek, turizm alanında başkentte şikayet oranlarının düşük olduğunu belirtti.

Progrma katılanlar arasında Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın'da vardı ,Yalçın, şoförlük mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, toplumda zaman zaman olumsuz algılarla karşılaşan şoför esnafının aslında vatanına ve milletine bağlı, çalışkan bir kitle olduğunu vurguladı. Bu buluşmayla önyargıları yıkmak istediklerini belirtti.

Program sonunda şoför esnafı ve gazeteciler, ebru teknesi başında geleneksel sanatla tanışma fırsatı buldu.

Bu Yıl Ziyaret Edilecek Şehirler Şöyle

27-29 Haziran 2025 - Adıyaman: Kommagene Uygarlığı'nın izleri

Kommagene Uygarlığı'nın izleri 24-25 Temmuz 2025 - Siirt: Çok kültürlü yaşamın derin yansımaları

Çok kültürlü yaşamın derin yansımaları 26-28 Temmuz 2025 - Bitlis: Taş işçiliğinin eşsiz örnekleri

Taş işçiliğinin eşsiz örnekleri 28-29 Temmuz 2025 - Van: Urartu medeniyetinin görkemli kalıntıları

Dört kadim şehir bu yılki buluşmalar kapsamında ziyaret edilecek.