Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

AK Parti, vergi düzenlemelerini içeren 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi düzenlemelerini içeren, 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Güler, Türkiye yüzyılının sadece siyasi bir slogan olmadığını belirterek, "Türkiye yüzyılı; adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın her alanda kurumsal güvence altına alındığı bir büyük yürüyüşün adı olarak görüyoruz. Ekonomide güçlü yarınları kurmanın, sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartı mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu biliyoruz. İşte bu anlayışla AK Parti grubu olarak, Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, ölçülü, şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Yürütme ve yürürlülük olmak üzere toplam 21 madde. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçmak yerine vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın yerine dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz vergi düzenlemesiyle beraber değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik, yapısal bir reformdur" ifadelerini kullandı.

'VERGİ DENETİMİNDE DİJİTALLEŞME TEŞVİK EDİLMEKTEDİR'

Güler, kanun teklifi ile kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığını kaydederek, "İlgili kanunda yapılan değişiklikle; kambiyo, kıymetli maden ve taş işlemlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımızın yetkileri güncellenmekte, yetkisiz faaliyetlerle mücadelede idari yaptırımlar hem caydırıcı hale getirilmekte, hem de açık kurallara da bağlanmaktadır. Döviz, kıymetli maden ve benzeri stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ilişkin izin ve ücret değişimi kanun düzeyinde belirlenmekte, faaliyet bölgelerine göre de detaylandırılmaktadır. Elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliği artırılarak vergi denetiminde dijitalleşme teşvik edilmekte ve sahte belge düzenleyenlerle daha etkin mücadele edilmesi sağlanmaktadır. Gelir İdaresi personeline ödenen fazla çalışma ücretlerinde bir kısım artış yapılarak sahadaki etkinlik desteklenmekte, kayıt dışı ekonomiyle mücadele de güçlendirilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların taşınmaz satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den istisna tutulmaktadır. İthalatta ÖTV teminat tutarlarının, KDV matrahına dahil edilmesiyle hem vergi kaybı önlenmekte hem de kayıt dışı ticaretle mücadele edilmektedir. 'Serbest Bölgeler Kanunu'nda yapılan değişiklikle serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bulundukları serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere yaptıkları ürün satışlarından elde ettikleri kazançlarının da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır" diye konuştu.

'TAVİZ VERMEDEN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerine üst sınır getirileceğini vurgulayan Güler, "Kanun teklifi ile kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 'Petrol Piyasası Kanunu'nda daha önce akaryakıt sektörü için getirilen dağıtıcılar arasındaki akaryakıt ticaretine yönelik sınırlamaya benzer bir şekilde LPG sektöründe bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG'nin başka bir satıcıya satılmasına ilişkin kısıtlama getirilmektedir. Kamu görevlilerine yönelik koruyucu giyim yardımı nedeniyle yapılan usul hatalarına ilişkin geriye dönük olarak mali ve idari takibat kaldırılarak, Sayıştay uygulamaları ile oluşan belirsizlik giderilmektedir. AK Parti olarak bizler adaletli vergi, sürdürülebilir bütçe ve hakkaniyetli bir sistem hedefimiz için taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'PROGRAMDA AÇIKLADIĞIMIZ TÜM ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Ardından Güler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, bazı AK Parti'lilerin dost sohbetlerinde yaptığı açıklamaların siyasi yaklaşım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktararak, "Her bir milletvekilimiz farklı düşünceleri dost sohbetlerinde özel olarak söyleyebilir. Ancak bizim arkadaşlarımızın bu konulardaki fikirleri kendi niyetleri olabilir. Bizim kamu maliyemizin, 'Türk Parasını Koruma Kanunu' çerçevesindeki uygulamalarımızın şeffaflığı açık ve belirgindir. Özellikle orta vadeli programda açıkladığımız tüm kurallar, vaatler ve çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor. Piyasaya verilecek güvendir, orta vadeli programa bağlılığımızdır. Bu konuda herhangi bir sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.

'ZAMANI GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLECEK'

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam beklentilerine ilişkin Güler, "Her şeyin bir zamanı var. Temmuz ayının başında, geçmiş yıllarda olduğu gibi TÜİK verileri açıklanacak. Hem memur zammı hem de emekliye verilecek zamların netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında geçmişte olduğu gibi bir toplantıyla bunlar değerlendirilecektir. Ben şahsım adına bir çalışma yapıldığını söylemem veya olmayacağını dememin bir doğruluk payının olmayacağını ifade ettim. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir" diye konuştu.