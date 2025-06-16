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Dört partiden işçilerin sendikal haklarına yönelik kanun teklifi

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, CHP, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) desteğiyle işçilerin sendikal haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 17:05, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 17:48
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Dört partiden işçilerin sendikal haklarına yönelik kanun teklifi

Bayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve bir grup işçi ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işçilerin sendikal haklarının iyileştirilmesi amacıyla yaklaşık 4,5 aydır kapsamlı bir çalışma ve kampanya yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalar sonunda işçiler, sendika temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerle birlikte bir kanun teklifi hazırladıklarını ifade eden Bayhan, "Yaklaşık 4,5 aydır sürdürdüğümüz, barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş kampanyasını bir kanun teklifiyle Meclis gündemine taşıdık. Şimdi o kanun teklifini hep birlikte Meclis Başkanlığına teslim edeceğiz. Kanun teklifimizi DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP olarak sunuyoruz. İYİ Parti de kanun teklifinde mutabık olduğunu söyleyerek destek verdi. Yeni Yol Grubu ise işçilerin taleplerini Meclis gündeminde dile getireceklerini ve destekleyeceğini ifade etti." diye konuştu.

İşçilerin talepleri konusunda Meclis'teki tüm muhalefet partilerinin ortak mutabakatının ve desteğinin önemli olduğunu dile getiren Bayhan, sendikal haklar ve özgürlükler alanına yönelik kanun teklifinin yasalaşması için her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

CHP'li Taşcıer, çalışma hayatındaki sorunların, bütüncül bir yaklaşım ve örgütlü mücadelenin artırılmasıyla çözülebileceğini savundu. Kanun teklifinde, iş güvencesi, zorunlu arabuluculuğun sebep olduğu sorunlar, sendikal örgütlenmenin genişlemesi, grev hakkının korunması gibi temel başlıkların yer aldığını anlatan Taşcıer, "Teklif sadece içerik olarak değil, siyasi açıdan da son derece önemli. Çünkü işçi temsilciliği, grev hakkı, hak ve dayanışma grevi gibi çalışma hayatını demokratikleştiren başlıklar içermesi açısından da son derece kıymetli." dedi.

DEM Parti'li Aydeniz de partisinin her zaman işçilerin, emekçilerin, ötekileştirilenlerin ve kadınların yanında durduğunu söyledi.

TİP'li Şık ise kanun teklifinin önemine işaret etti.

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