2011 PMYO girişli polis memuru istifa sonrası esnaf statüsünden emeklilik hakkını nasıl kazanır?

Soru : Merhabalar 12 yıldır polis memuru olarak çalışıyorum 2011 PMYO girişliyim. PMYO süreleri ve yıpranma ile birlikte yaklaşık 17 senelik sigortam oluyor. İstifa ettiğim takdirde farklı bir sigorta kolundan isteğe bağlı sigorta veya bağ-kur primi yatırırsam emeklilik için kaç güne ihtiyacım olur. Ya da nasıl bir yol izlemek gerekir?

Detaylar/Değerlendirmeler:

İsteğe bağlı sigortalılık:



İsteğe bağlı sigortalılık konusu 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 ve 53 hükümlerinde yer almıştır. Bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Memur iken ayrılıp, 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.



Bu konuda değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1038518/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Son 7 yıl hizmet kuralı:



5510 sayılı Kanun gereği hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl kuralı uygulanmaz, çalışma hayatı içerisinde en fazla hangi statüde geçen hizmet varsa o statü şartları kapsamında sosyal güvenlik sağlanır. Bu uygulama da 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükmü gereği olmaktadır.

Ancak, yaş haddi nedeniyle emeklilikte ise fazla geçen statüye bakılmaz, son statü hangisi ise o statüden (işçi, esnaf, memurluk) emeklilik işlemleri gerçekleşir.



Bu konuda değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/955543/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Yıpranma payı:



Polislik mesleğinde geçen süreler için fiili hizmet süresi zammı bulunur ve bu süre hizmetlere ilave edilir, hizmet yılının tamamlanmasına katkı sağlar.



İsteğe bağlı sigortalılık veya Esnaf statüsünde geçen süre:



Yukarıda da belirttiğimiz gibi isteğe bağlı sigortalılık yine esnaf statüsünde yani 5510/4-1 ( b ) kapsamında geçen süre olur. Bir işyeri açmanız halinde de yine bu süre 5510/4-1 ( b ) kapsamına girer.



Emeklilik ikramiyesi:



5510 kapsamında memur olanların memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için mutlaka aylık bağlandığı tarihte son statüsünün de yine memur olması koşulu aranmaktadır.



Bu konuda değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1092646/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Memurluktan emeklilik şartları:



60 yaşınızın dolumu ile birlikte 25 yıl hizmet (işçilik, esnaflık, isteğe bağlı sigortalılık, memurluk, yıpranma payı dahil) olması gerekir.

2008 girişliler için Bağ-Kur statüsünden emeklilik şartları:



1/5/2008-31/12/2035 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 58, erkek 60 yaş

1/1/2036-31/12/2037 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 59, erkek 61 yaş

1/1/2038-31/12/2039 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 60 erkek 62 yaş

1/1/2040-31/12/2041 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 61, erkek 63 yaş

1/1/2042-31/12/2043 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 62, erkek 64 yaş

1/1/2024-31/12/2045 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 63, erkek 65 yaş

1/1/2046-31/12/2047 tarihleri arasında 9000 gün tamamlandığında kadın 64, erkek 65 yaş

1/1/2048 ve sonraki tarihlerde 9000 gün tamamlandığında ise kadın ve erkek 65 yaş şartına tabi olurlar.

Ayrıca, bu durumda olanlardan 5400 günden emeklilik olma durumunda olanlar için ise yine söz konusu tarihler arasında 5400 günü tamamlayanlar için yukarıda belirtilen yaşlara 3 er yıl eklenir ve 1/1/2042-31/12/2043 tarihinden itibaren kadın ve erkek 65 yaş olur.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:



Mevzuata uygun istifa ettikten sonra isteğe bağlı sigortalılık veya işyeri sahibi olma şeklinde geçen sürelerinizin toplamı şayet belirttiğiniz gibi memurluk süresinden fazla olması halinde esnaf statüsünden emeklilik şartını kazanacağınızı, ancak memurluk süresinden az olması halinde ise yine 60 yaşınızı doldurmanız ve 25 tam hizmet yılınızın da olması halinde memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Zira, yukarıda da belirttiğimiz gibi 1 Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlamış olanlar hakkında son 7 yıl hizmet kuralı uygulanmaz, süresi ne olursa olsun hangi statüde daha fazla çalışma var ise o statüden emeklilik işlemleri uygulanır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve istifa edip bu sistemden yararlanma düşünceniz olduğunda ve diğer konularda da olası bir hak kaybınızın olmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumunuzla ilgili bilgi almanızı da ayrıca tavsiye edebiliriz.

