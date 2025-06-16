Karavanın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde karavanın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 17:58, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 17:59
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde M.A.A. (68) idaresindeki yabancı plakalı karavan H.Ü. (52) idaresindeki 50 AFC 696 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karavan sürücüsü ve yanında bulunan Sultan B. (53), ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sultan B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.