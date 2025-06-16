Hava sahaları kapandı, Pegasus'un uçakları İran ve Irak'ta kaldı

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar sebebiyle, İran ve Irak'ın hava sahaları sivil uçuşlara kapatıldı. Bu karar sebebiyle Pegasus Havayolları'na ait 7 uçak İran ve Irak'ta mahsur kaldı. Alınan bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İran'a giden 3 uçak Tahran'da, 1 uçak Şiraz'da, 1 uçak Tebriz'deki havalimanlarında kaldı. Irak'a giden 1 uçak Bağdat'ta ve 1 uçak ise Erbil'deki havalimanlarında kaldı. Uçuş ekiplerinin karayoluyla Türkiye'ye dönüş yaptığı öğrenilirken, ilgili hava sahaların açılmasının ardından uçakların getirileceği bildirildi.