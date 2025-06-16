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Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı

Antalya'da hacizli araç sahipleri, borcunu ödeyemeyince araçlarının değerli aksamlarını söküp satıyor, ardından aracı şüpheli olarak ihbar edip yediemin otoparkına gönderiyor. Bu yöntemle hem kar sağlıyor hem de ihalede tekrar aracı geri alabiliyorlar. Dernek başkanı ise acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 20:06, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 20:08
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Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı

Antalya'da bazı vatandaşların, haciz yoluyla bağlanıp yediemin otoparkına götürülen araçlarını ilginç yöntemlerle geri almaya çalıştığı, bazılarının ise bu durumdan kar etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sürücüler, araçları yakalanmadan önce iç aksamını, motor, koltuk ya da tekerlekleri gibi değerli parçalarını söktükten sonra yol kenarına park edip kendi araçlarını polise "şüpheli araç" diye ihbarda bulunuyor.

Polis, ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Araçlarını geri almaya gücü olmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kar sağlıyor ya da düzenlenen ihalede değerinin altında tekrar geri almaya çalışıyor.

Antalya'da Hacizli Araçlarda Artış

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerlekler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sürücüler, kendileri ya da dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor.

Şüpheli Araç İhbarı Yöntemi

  • Sürücüler, araçlarının değerli parçalarını söküyor.
  • Araçlarını yol kenarına park ediyorlar.
  • Kendi araçlarını polise "şüpheli araç" olarak ihbar ediyorlar.
  • Polis, aracın hacizli olduğunu tespit edip yediemin otoparkına çekiyor.
  • Sürücüler, söktükleri parçaları satarak kar elde ediyor veya ihalede aracı tekrar almaya çalışıyor.

Yetkililerden Uyarı ve Çözüm Önerileri

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bazı yakalama haciz şehri bulunan araçların sahiplerinin aracı yakalattırmadan önce sanayiye götürdüğünü belirterek, "Bütün değerli aksamlarını söktürüyorlar ardından 112'yi arayıp şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar. Polis gelip şaseden sorgulamasını yapıyor ve üzerinde yakalama haciz var ve mecbur otoparka bağlanıyor" dedi.

Önlem Alınması Gerekiyor

Topçu, "Kişi bunu borcunu ödeyemeyeceğini biliyor ve arabadan ne kurtarırsa kar olarak görüyor. Bir de ihaleden tekrar kendisi alabilmek için aracı boş vaziyette teslim ediyorlar, daha sonra söktüklerini takıyorlar. Buna bir önlem alınması lazım. Boş bir araç bu şekilde yapılıyorsa bunun denetimi çok sıkı olmalı. Eğer yapılamıyorsa da bu araçları hurda olarak değerlendirilmesi ve trafiğe çıkmaması gerekiyor. O zaman kimse bu işe yönelmez" ifadelerini kullandı.


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