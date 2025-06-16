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ABD,Orta Doğu'ya uçak gemisi sevk ediyor

Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin, Nimitz Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nu Orta Doğu'ya gönderme kararı aldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 21:08, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 21:46
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İran ve İsrail arasındaki gerginlik devam ederken, ABD Nimitz Uçak Gemisi'ni Orta Doğu'ya yolluyor. Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya doğru hareket ettiğini bildirdi. ABD'li yetkili, Nimitz'in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiğini belirtti. Uçak gemisinin, halihazırda bölgede varlığını sürdüren USS Carl Vinson ve beraberindeki filonun görevini devralmayı planladığını aktaran yetkili, "Nimitz planlanan zaman dilimi içinde yola çıktı ancak artan güvenlik endişeleri nedeniyle geliş süreci hızlandırılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, Nimitz saldırı grubu birkaç gün önce Güney Çin Denizi'nde rutin uçuş operasyonları yürütüyordu. USS Carl Vinson ise bölgede yaklaşık yedi aydır görev yapıyordu.

İki uçak gemisi grubu bir süre bölgede birlikte görev yapabilir

ABD'li yetkili, USS Carl Vinson'un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih verilmediğini, dolayısıyla 2 uçak gemisi grubunun bir süre Orta Doğu'da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesinin mümkün olduğunu aktardı. Pentagon'un bu konuda duruma göre taktiksel karar vereceği belirtildi.

Füze savunma sistemleri Doğu Akdeniz'e yönlendiriliyor

Yetkili ayrıca, balistik füzelere karşı savunma kapasitesine sahip bazı ABD Donanması unsurlarının önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'e konuşlandırılmasının beklendiğini bildirdi. Yetkili, bu hamlenin, özellikle İsrail'i koruma ve bölgedeki caydırıcılığı arttırma amacı taşıdığını ifade etti.

ABD savaş gemileri İsrail'i hedef alan füzeleri engelledi

ABD'li yetkili, geçtiğimiz hafta sonu boyunca 2 ayrı ABD Donanması gemisinin İsrail'i savunmak amacıyla en az 2 kez füze önleme operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Detaylara ilişkin bilgi paylaşılmazken, bu müdahalelerin bölgedeki askeri hazırlığın boyutunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

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