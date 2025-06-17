Edirne'de 50 Milyon Liralık Kehribar ve Pırlanta Operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham kehribar, işlenmiş kehribar ve pırlanta taşlı çok sayıda yüzük ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin çalışması kapsamında yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir tır durduruldu. Ukrayna vatandaşı Y.U.'nun idaresindeki tırda yapılan aramada 5 kilo 640 gram bileklik, tespih, kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar ve 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük bulundu. Sürücünün gözaltına alındığı olayda önlenen söz konusu kaçakçılığın 50 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Olayın Detayları

5 kilo 640 gram bileklik, tespih ve kolye olarak işlenmiş kehribar ele geçirildi.

bileklik, tespih ve kolye olarak işlenmiş kehribar ele geçirildi. 2 kilo 650 gram ham kehribar bulundu.

ham kehribar bulundu. 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük tespit edildi.

üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük tespit edildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılığın Önlenmesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu sayesinde, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan tırda yapılan arama sonucunda büyük bir kaçakçılık girişimi engellendi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değeri 50 milyon lira olarak açıklandı.



