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Özel Eğitim Meslek Okullarında Simülasyonlu Eğitim Dönemi

Özel eğitim meslek okullarında programlar yenileniyor, simülasyonlu eğitim ve mentörlük desteğiyle öğrenciler daha donanımlı yetişecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 07:36, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 07:41
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Özel Eğitim Meslek Okullarında Simülasyonlu Eğitim Dönemi

Özel eğitim meslek okullarında önemli bir dönüşüm başlıyor. Programlar yenilenirken, simülasyonlu eğitim dönemi de hayata geçiriliyor. Yeni meslek alanlarının açılmasıyla birlikte, öğretmenlere özel eğitim mecburiyeti ve öğrencilere mentörlük desteği sağlanacak. Bu kapsamda, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, öğretmenlerin ve yöneticilerin önerileri doğrultusunda yeni alanlar belirleniyor ve ailelerin talepleri de dikkate alınıyor.

Program Güncellemeleri ve Yeni Alanlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), UNICEF desteğiyle yürütülen "Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında özel eğitim meslek okullarındaki programlara yönelik kapsamlı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdi. 1084 öğretmen ve 335 okul yöneticisinin katılımıyla yapılan analiz sonucunda 19 program güncellendi ve iki yeni alan eklendi:

  • Aile ve Tüketici Hizmetleri
  • Pazarlama ve Perakende

Raporda, öğretmenler ve yöneticiler; oto yıkama, hayvan yetiştiriciliği, cami ve köy konağı gibi hizmet personelliği ile bahçe bitkileri alanlarının açılmasını önerdi. Aileler ise en çok grafik ve fotoğrafçılık bölümünün açılmasını isterken; ulaştırma, ayakkabı, plastik teknolojisi ve perakende gibi alanları da önerdi.

Simülasyonlu Eğitim ve Uygulamalar

Mesleki eğitimin istihdam açısından karşılık bulabilmesi için faaliyet planı oluşturuldu. Öğrencilerin kazanımlarını desteklemek amacıyla meslek okullarında simülasyonlar ve provalar yapılacak. 10. ve 11. sınıf öğrencileri, yerel işletmelere günübirlik ziyaretlerle alıştırma yapacak. 12'nci sınıfta, işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarına gitmeden önce bireysel geçiş planları hazırlanacak.

Uzman Ekipten Tespitler ve Yeni Düzenlemeler

  • Otizmli öğrencilerle çalışacak öğretmenlere hizmet öncesi özel eğitim zorunluluğu getirilecek.
  • Koordinatörler için sertifika programları açılacak ve bu kişilerin bulundukları kurumda en az 5 yıl çalışma zorunluluğu olacak.
  • Yeni okullar, iş gücü ihtiyacı olan bölgelere kurulacak ve sektör analizleri doğrultusunda yeni alanlar belirlenecek.
  • Öğrencilere mentörlük desteği sağlanacak ve işletmelerde uygulama ekipleri oluşturulacak.


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