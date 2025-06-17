Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve doğu kesimlerde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Diğer bölgelerde ise hava açık olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. 17 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.
Marmara Bölgesi
- Balıkesir: 32°C - Az bulutlu ve açık
- Edirne: 35°C - Az bulutlu ve açık
- İstanbul: 29°C - Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.
- İzmir: 35°C - Az bulutlu ve açık
- Muğla: 35°C - Az bulutlu ve açık
- Uşak: 29°C - Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 37°C - Az bulutlu ve açık
- Antalya: 34°C - Az bulutlu ve açık
- Hatay: 30°C - Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.
- Ankara: 27°C - Az bulutlu
- Eskişehir: 27°C - Az bulutlu
- Konya: 27°C - Az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 28°C - Az bulutlu
- Sinop: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecektir.
- Amasya: 26°C - Parçalı bulutlu
- Rize: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 25°C - Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın batıda kuzeyli, güneydoğuda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.
- Erzurum: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kars: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 33°C - Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 31°C - Az bulutlu ve açık
- Mardin: 31°C - Az bulutlu ve açık