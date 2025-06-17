Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, çocuk yardımlarının günümüz ekonomik koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek önemli bir çağrıda bulundu. Kaya, yaptığı açıklamada çocuk yardımının asgari ücretin dörtte biri oranında olması gerektiğini vurguladı. Çocuk sahibi memurların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Kaya, özellikle büyükşehirlerde kreş ücretlerinin ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Çocuk Yardımı ve Kreş Desteği Çağrısı

Kaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz şartlarında bir kreşin aylık ücreti minimum 15.000. Büyükşehirlerde bu miktar daha da yüksek. 45-50 bin maaş alan bir memur çocuğunu nasıl kreşe gönderecek?Önerimiz nettir: Kreşe giden çocuğu olan memurlarımıza kreş desteği ödenmelidir.Memur adına toplu sözleşme masasına oturan sendikaların bu konunun üzerinde ısrarla durması gerekiyor.Biz bu konunun ısrarcısı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kreş Desteğinin Önemi

Kaya, konfederasyon olarak memurların çocuklarını güvenli ve kaliteli bakım hizmetlerine eriştirmesinin, sosyal devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu savunduklarını belirtti. "Kreş desteği sadece bir sosyal yardım değil, aynı zamanda çalışan ebeveynlerin yaşam kalitesini artıran bir gerekliliktir" dedi.

Toplu Sözleşme Sürecinde Talepler

Çocuk yardımı miktarlarının artırılması

Kreş desteğinin kalıcı bir kazanım haline gelmesi için ortak mücadele verilmesi

Devlet Memurları Konfederasyonu olarak, bu konuda her platformda aktif mücadele vereceklerini açıklayan Kaya, çocukları için çalışan memurların yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.