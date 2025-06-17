Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit
Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit
Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor.
Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor.
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Özel Eğitim Meslek Okullarında Simülasyonlu Eğitim Dönemi
Özel Eğitim Meslek Okullarında Simülasyonlu Eğitim Dönemi
Edirne'de 50 Milyon Liralık Kehribar ve Pırlanta Operasyonu
Edirne'de 50 Milyon Liralık Kehribar ve Pırlanta Operasyonu
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!
20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı
Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı
'Bakanlık korumasındaki kız çocukları intihara kalkıştı' iddialarına açıklama
'Bakanlık korumasındaki kız çocukları intihara kalkıştı' iddialarına açıklama
Erdoğan'dan 'füze stoku' açıklaması: Üretim planlamalarını yapıyoruz
Erdoğan'dan 'füze stoku' açıklaması: Üretim planlamalarını yapıyoruz
HAK-İŞ'ten hükümete kamu işçisi çağrısı: Teklifi gözden geçirin
HAK-İŞ'ten hükümete kamu işçisi çağrısı: Teklifi gözden geçirin
Para ve Vergi Düzenlemelerine Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de
Para ve Vergi Düzenlemelerine Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de
Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü
Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü
Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda
Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda
Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam
Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam
745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı
745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller

Otomotiv sektörü, elektrikli ve hibrit araçlara geçiş için popüler modellerin üretimini durduruyor. Türkiye'de de sevilen araçlar listede yer alıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:07, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:08
Yazdır
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller

Otomotiv sektörü 2026 yılında büyük bir değişime hazırlanıyor. Birçok marka, aralarında Türkiye'de de oldukça popüler olan modellerin bulunduğu araçların üretimini sonlandıracak. Bu kararın temelinde, ürün yelpazesini sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere daha fazla yer açmak hedefi bulunuyor. Sektör, tarihe karışacak modellerle veda etmeye hazırlanırken, otomobil tutkunları için de nostaljik bir dönem kapanıyor. Peki, üretimi duracak otomobiller arasında hangi modeller var? İşte, merak edilen liste...

Üretimi Durdurulacak Otomobil Modelleri

  • Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: Alfa Romeo'nun performans simgesi Giulia Quadrifoglio'nun üretimi sona eriyor.
  • Audi A4 ve A5 Coupe/Cabrio: Audi, A4 ve A5'in iki kapılı versiyonlarını üretimden kaldırıyor. Sedan ve SUV modellerine odaklanma kararı alındı.
  • BMW M8 Coupe: BMW'nin en güçlü coupe modellerinden biri olan M8 Coupe, artık üretim bandından inmeyecek. Marka, elektrikli modellere yöneliyor.
  • Chevrolet Malibu: Amerikan sedan geleneğinin temsilcisi Malibu'nun üretimi durduruluyor.
  • Infiniti Q50: Infiniti, Q50 modelinin üretimini sonlandırarak ürün gamında sadeleşmeye gidiyor. Markanın yeniden yapılanma süreci hız kazanıyor.
  • Jaguar XE ve XF: Jaguar, XE ve XF sedanlarını üretimden çekerek elektrikli modellere odaklanıyor. Geleneksel İngiliz sedanları artık sahneye veda ediyor.
  • Maserati Ghibli: Ghibli'nin üretimi sona erdi. Maserati, Quattroporte ve Grecale gibi modellere ağırlık verecek.
  • Nissan Altima: Altima'nın üretimi, değişen tüketici tercihleri nedeniyle sonlandırılıyor. Nissan, SUV ve elektrikli modellere yöneliyor.
  • Volvo S60: Volvo, S60 modelinin üretimini kademeli olarak durduruyor.
  • Ferrari SF90 Stradale: Ferrari, SF90 Stradale'nin üretim döngüsünü tamamladı. Yeni hibrit ve elektrikli modeller yolda.
  • Ferrari 812 GTS: V12 motorlu efsane Ferrari 812 GTS, üretim sürecinin sonuna geldi. Yerini yeni nesil performans modelleri alacak.
  • Bugatti Chiron: Bugatti, Chiron'un üretimini sınırlı sayıda tamamladı. Marka, yeni nesil hiper otomobillere geçiş yapıyor.
  • Chevrolet Camaro: Chevrolet, Camaro üretimini durdurdu. Kaslı Amerikan spor otomobil geleneğinde büyük bir sayfa kapanıyor.
  • Lamborghini Huracan: Huracan artık üretilmeyecek.
  • Nissan GT-R: Efsanevi GT-R, uzun bir tarihten sonra üretimden kalkıyor.
  • Toyota Supra (4 silindirli): Toyota, Supra'nın 4 silindirli versiyonunun fişini çekti.
  • BMW X3M: BMW X3M artık üretilmeyecek. Performanslı SUV yerine yeni nesil elektrikli BMW modelleri ön plana çıkacak.
  • Ford Escape: Ford, Escape modelini bazı pazarlarda üretimden kaldırıyor.
  • Ford Edge: Ford Edge'in üretimi sona eriyor.
  • Ford Transit Trail: Dayanıklı yapısıyla bilinen Transit Trail üretimden kalkıyor. Ticari araç segmentinde dönüşüm hedefleniyor.
  • Toyota Venza: Toyota, Venza'nın üretimini sonlandırdı. Hibrit SUV model artık yerini yeni platformlara bırakıyor.
  • Jaguar I-Pace ve E-Pace: Jaguar, I-Pace ve E-Pace üretimini durduruyor.
  • Nissan Titan: Nissan, Titan modelinin üretimini sonlandırıyor. Amerika'daki büyük pikap segmentinden çıkma kararı aldı.
  • Fiat Egea Sedan: Fiat Egea Sedan, Türkiye dahil birçok pazarda üretimi sonlandırılacak. Yerini daha kompakt ve elektrikli modellere bırakacak.
  • Fiat Egea Cross: Fiat, Egea Cross'un da üretimini bitiriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber