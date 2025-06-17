Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı

Ankara merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen kişilere yönelik önemli adımlar atıldı.

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