Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alan mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Ankara merkezli operasyonda 7 kişi yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:14, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:35
Ankara merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen kişilere yönelik önemli adımlar atıldı.
Operasyonun Detayları
- Şüphelilerin, umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi.
- Daha önce ilişiği kesilmiş 2 albay, 1 binbaşı, 1 astsubay ve 6 askeri öğrenci olmak üzere toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin 7'si gözaltına alındı.
- Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.