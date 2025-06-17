İsrail: İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı da öldürüldü

İran basını, sabah saatlerinde Tebriz'de iki büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı. İsrail de sabah saatlerinde İran'dan yeni füze atıldığını duyurdu.

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