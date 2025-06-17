Bartın Merkezli Operasyonda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Bartın merkezli olarak iki ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, Bartın ve Muğla'da fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplamda 29 adrese yapılan operasyonda, şüpheliler gözaltına alınırken, 11 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 795 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun Detayları

9 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 11 kadın kurtarıldı.

kurtarıldı. 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

eş zamanlı baskın yapıldı. 20 bin 795 TL para ele geçirildi.

Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler sürerken, soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.