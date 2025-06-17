Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümlerin geliştirilmesi ve inovatif uygulamaların önünün açılması amacıyla "Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı"nı başlattıklarını açıkladı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefiyle harita ve navigasyon uygulamalarında milli çözümleri ileri düzeylere taşıyacaklarını belirtti. Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirilmesi ve inovatif uygulamaların önünün açılması hedefleniyor.

Çağrının Amacı ve Hedefleri

Hedef: Dijital egemenlik ve veri bağımsızlığıÇağrı kapsamında, ülkemizdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, 112 ile iletişime geçebilen, karbon ayak izi hesaplayabilen, gerçek zamanlı trafik verisi sunabilen, yenilikçi özellikleriyle yüksek performanslı, kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli navigasyon uygulamaları geliştirilmesi amaçlanıyor. Dijital egemenliği tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için başlatılan programa, yatırımcılar ve sektör paydaşları davet ediliyor.

Başvuru Detayları

Çağrıya yönelik başvurular, http://rip.sanayi.gov.tr adresinden 15 Ağustos 'a kadar yapılabilecek.

adresinden 'a kadar yapılabilecek. Çağrıyla, dijital egemenlik ve veri bağımsızlığı sağlayacak, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, yapay zeka teknolojileriyle kişiselleştirilebilen, güncel haritalar ile operasyonel verimlilik sağlayacak bir uygulama hedefleniyor.