Sosyal medya kandırmacası ölümle sonuçlandı

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saat 09.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Botan B, sosyal medyada oluşturduğu sahte kadın profiliyle bir süre boyunca 17 yaşındaki Furkan C. ile görüştü.

Gerçeği öğrenen ve büyük öfkeye kapılan Furkan C, sabah saatlerinde çorba almak için restorana gelen Botan B. ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan C, yanında taşıdığı bıçakla Botan B'yi sırtından defalarca bıçakladı. Çevredekilerin araya girmesine rağmen Botan B, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Botan B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Furkan C., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.